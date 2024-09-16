«Рощино» частично покроет бюджетные расходы на разработку проекта по реконструкции взлетно-посадочной полосы

АО «Аэропорт Рощино» внесло добровольное пожертвование в бюджет Тюменской области в размере 20 млн рублей, следует из корректировок основного финансового документа, принятых накануне депутатами Тюменской облдумы.
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