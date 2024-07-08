Колледж на Дмитровском шоссе выпустил 66 краснодипломников

Закончился очередной учебный год в Колледже сферы услуг №10. Как сообщили в администрации учебного заведения, 375 студентов выпускных курсов получили дипломы, 66 из них стали обладателями «красных дипломов» – дипломов с отличием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)