Председатель СК России поручил доложить о проверке обстоятельств совершения противоправных действий в отношении жительницы Республики Крым

В СМИ размещено обращение жительницы Республики Крым к Председателю СК России, в котором она сообщает о несогласии с установлением сотрудниками следственных органов СУ СК России по Свердловской области обстоятельств совершения противоправных действий в отношении неё.
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