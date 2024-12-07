Более тысячи татарстанцев приняли участие в ежегодной партийной акции «Коробка храбрости»

Более тысячи жителей Татарстана поучаствовали в ежегодной акции «Коробка храбрости». В этом году акция побывала во всех районах республики, рассказала председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Захарова.
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