Эрдоган провозгласил себя и Путина самыми опытными мировыми лидерами

АНКАРА, 8 декабря, ФедералПресс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Газиантепе провел параллели между собой и российским лидером Владимиром Путиным, отметив схожесть в продолжительности их пребывания у власти.
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