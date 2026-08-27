Джеки Мартенс: Марко был бы против возвращения Лоусона в Red Bull в Зандворте

Getty Images/Red Bull ContentpoolГолландский журналист Джеки Мартенс считает, что Лиам Лоусон не получил бы возможность вернуться за руль машины Red Bull на Гран При Нидерландов, если бы Хельмут Марко по-прежнему принимал участие в принятии решений внутри команды.