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Джеки Мартенс: Марко был бы против возвращения Лоусона в Red Bull в Зандворте

Getty Images/Red Bull ContentpoolГолландский журналист Джеки Мартенс считает, что Лиам Лоусон не получил бы возможность вернуться за руль машины Red Bull на Гран При Нидерландов, если бы Хельмут Марко по-прежнему принимал участие в принятии решений внутри команды.

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