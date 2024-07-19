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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Корнеев: «Не понимаю «Локомотив». Раздали футболистов. Будут бороться за место ниже пятого»

Игорь Корнеев: «Не понимаю «Локомотив». Раздали футболистов. Будут бороться за место ниже пятого»

«Не понимаю «Локомотив» ни по стратегии, ни в плане функционирования. Они потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука.

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