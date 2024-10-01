Названо проводимое учениками в школе время в гаджетах

«Где мои дети»: школьники тратят в среднем 2 часа учебного времени в телефонах Аналитики компании «Где мои дети» решили выяснить, соблюдают ли российские школьники запрет на использование гаджетов в образовательных и для каких целей они их используют чаще всего.
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