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Названо проводимое учениками в школе время в гаджетах

Названо проводимое учениками в школе время в гаджетах

«Где мои дети»: школьники тратят в среднем 2 часа учебного времени в телефонах Аналитики компании «Где мои дети» решили выяснить, соблюдают ли российские школьники запрет на использование гаджетов в образовательных и для каких целей они их используют чаще всего.

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