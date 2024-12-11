Кино: Пикантные кадры, служебный роман и роль, которой стыдится звезда сериала «Сёстры» Ангелина Стречина

Актрисе всего 28 лет, а в её фильмографии значится уже больше 40 сыгранных ролей. Она снималась в «Триггере», «Сёстрах», «Пищеблоке», только в 2024 году вышло три сериала с её участием, в том числе и «Любовь Советского Союза».