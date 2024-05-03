Леонардо Ди Каприо снимет фильм о дружбе собаки и волка

Культовый американский актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером картины под названием «Вой» (Howl), которая расскажет об удивительной дружбе волка и собаки с точки зрения самих животных, сообщает Deadline.
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