В России создали защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов — он выдерживает температуру до 1400 °C

Чехол не дает огню распространяться Академия государственной противопожарной службы МЧС России разработала защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов, который локализует открытое пламя при возгорании батареи.
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