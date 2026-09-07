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В России с 1 января 2027 года изменятся правила обследования доноров

В России с 1 января 2027 года изменятся правила обследования доноров

Документы можно будет оформлять в электронном виде, а срок их хранения значительно увеличится.С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые правила медицинского обследования доноров крови.

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