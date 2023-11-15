Крупный застройщик приобрёл на Васильевском острове 6 га земли за 5 млрд рублей

На участке можно построить порядка 70 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса. Группа «Самолёт» договорилась о покупке у «Газпромбанк-Инвеста» проекта застройки 6 га на Шкиперском протоке в Василеостровском районе Петербурга.