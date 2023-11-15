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  • Александер
    Вот и пускай на своих зверье практикуется, Русских не трогайтеУ мигранта выпали...
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Крупный застройщик приобрёл на Васильевском острове 6 га земли за 5 млрд рублей

На участке можно построить порядка 70 тысяч квадратных метров жилья бизнес-класса. Группа «Самолёт» договорилась о покупке у «Газпромбанк-Инвеста» проекта застройки 6 га на Шкиперском протоке в Василеостровском районе Петербурга.

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