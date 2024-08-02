Мы предположили откуда и для чего у церковных иерархов элитная недвижимость.

1,8K прочитали После очередного церковного скандала, которым порадовал общественность митрополит Иларион Алфеев, в интернете обострились обсуждения элитной недвижимости принадлежащей церковным иерархам из РПЦ.
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