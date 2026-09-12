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Ростех передал Армии России партию танков Т‑90М и Т‑72Б3М

Ростех передал Армии России партию танков Т‑90М и Т‑72Б3М

К 80-летнему юбилею Дня танкиста Госкорпорация «Ростех» передал Вооруженным силам России новые партии танков Т‑90М и Т‑72Б3М производства концерна «Уралвагонзавод».

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