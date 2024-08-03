В Венесуэле разоблачили выборные протоколы, представленные оппозицией

Манипуляции в выборных протоколах венесуэльской оппозиции, якобы доказывающих победу на прошедших президентских выборах кандидата от оппозиции, разоблачил президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, 2 августа сообщает TeleSUR.
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