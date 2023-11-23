Думаю, все помнят, как несколько дней тому назад у всех на слуху был случай в Крыму, где омерзительная бухая укропская быдланка, одетая в костюмчик "abibas" (воистину на Украине вечне 90-е!) и чем-то похожая на грязноротую и голожопую быдлохабалку Монтян, громко "славаукраинила" до тех пор, пока добрые русские люди не вызвали правоохранителей.
Ошибка, которая нам уже аукается...
Комментарии
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Наталия
Власти хотели их задобрить и, элементарно, перекупить, показать, насколько мы лучше, чем те, что в Киеве. Только не на тех нарвались, не учли врожденный хуторской менталитет, свойственный большинству населения, за очень малым исключением, и уроки недавней истории, забыли,как Киев встречал с цветами фашистов. Нормальных, в нашем понимании людей там ничтожно малое количество.
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9 час.
Светлана Рыбчинская
Да,я в шоке от "слов" про Т.Монтян.Это просто мерзость!И "афтора"этого не нашла.Что за помойка,что в мозгах у людей?Ужас...
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9 час.
Светлана Рыбчинская
Ох! Извините добавлю:нашла я все-таки автора.Уважаемая Сандра Новикова! Не украсил ваш профиль этот пост,от слова совсем.Зря вы походя прошлись грязными словами по Т.Монтян.Живите с миром и со своей совестью в согласии.
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9 час.
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