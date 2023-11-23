Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ошибка, которая нам уже аукается...

Ошибка, которая нам уже аукается...

Думаю,  все  помнят,   как      несколько   дней тому  назад    у  всех  на  слуху   был   случай  в  Крыму,    где   омерзительная  бухая     укропская   быдланка,      одетая в   костюмчик "abibas" (воистину    на  Украине  вечне  90-е!)  и  чем-то  похожая   на  грязноротую  и  голожопую  быдлохабалку  Монтян,        громко   "славаукраинила"  до  тех  пор,   пока  добрые       русские  люди  не  вызвали    правоохранителей.

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Комментарии
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Наталия
Власти хотели их задобрить и, элементарно, перекупить, показать, насколько мы лучше, чем те, что в Киеве. Только не на тех нарвались, не учли врожденный хуторской менталитет, свойственный большинству населения, за очень малым исключением, и уроки недавней истории, забыли,как Киев встречал с цветами фашистов. Нормальных, в нашем понимании людей там ничтожно малое количество.
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9 час.
Светлана Рыбчинская
Да,я в шоке от &quot;слов&quot; про Т.Монтян.Это просто мерзость!И &quot;афтора&quot;этого не нашла.Что за помойка,что в мозгах у людей?Ужас...
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9 час.
Светлана Рыбчинская
Ох! Извините добавлю:нашла я все-таки автора.Уважаемая Сандра Новикова! Не украсил ваш профиль этот пост,от слова совсем.Зря вы походя прошлись грязными словами по Т.Монтян.Живите с миром и со своей совестью в согласии.
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9 час.

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