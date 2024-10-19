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О жизни Франчески Виолы — женщины, пережившей похищение, насилие и изменившей историю страны

О жизни Франчески Виолы — женщины, пережившей похищение, насилие и изменившей историю страны

Сицилийская мафия всегда считалась самой жестокой и «бессмертной» криминальной группировкой мира. Не удивительно, что в этом сообществе существовали суровые правила и традиции, которых должны были придерживаться все его члены без исключения.

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