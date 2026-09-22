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В Новом Уренгое уролог помог спасти пациента от инфаркта

В Новом Уренгое уролог помог спасти пациента от инфаркта

Новоуренгойский уролог Бузургмехр Бердиев заподозрил инфаркт у пациента во время планового приема. Дополнительное обследование выявило закупорку сосуда, мужчину госпитализировали, сообщили в Центральной городской больнице Нового Уренгоя.

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