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Скончался подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актёр Игорь Капатов

Скончался подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актёр Игорь Капатов

Стало известно о смерти актёра Игоря Капатова.На 71-м году жизни скончался актёр Игорь Капатов. Об этом в социальных сетях сообщили представители Башкирского государственного театра кукол, где служил артист.

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