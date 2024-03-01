Скончался подаривший голос Мишутке из «Спокойной ночи, малыши!» актёр Игорь Капатов

Стало известно о смерти актёра Игоря Капатова.На 71-м году жизни скончался актёр Игорь Капатов. Об этом в социальных сетях сообщили представители Башкирского государственного театра кукол, где служил артист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии