Мировое обозрение

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В Ираке объявили о готовности к выводу американских войск

Ирак готов к выводу американских войск из страны, заявил глава МИД республики Фуад Хусейн. По словам дипломата, сейчас государство имеет все необходимые силы и средства для борьбы с терроризмом на своей территории.

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