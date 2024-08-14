На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

Украинские антикоррупционные спецслужбы НАБУ и САП завершили расследование в отношении авторитетного галицкого миллиардера и нардепа Ярослава Дубневича по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.