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  • лина любимцева
    Сами вы Акулина.... А что вы так разволновались по поводу "брехни"из Франции? То, что "жена" у Макрона весьма странны...Макрон с женой сп...
  • Владимир Петров
    Акулина, на Западе эту брехню опровергли год назад - зачем русским людям засерать мозги тухлой западной брехнёй?Макрон с женой сп...
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    Ты тупой дегенерат - у тебя не ирония, а фонтанирующая тупость. Отношусь к тебе как к уродцу-сплетнику - брезгливо.Макрон с женой сп...

На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

На Украине передали в суд дело заочно арестованного олигарха из Галичины – о завладении газом на миллиарды

Украинские антикоррупционные спецслужбы НАБУ и САП завершили расследование в отношении авторитетного галицкого  миллиардера и нардепа Ярослава Дубневича по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.

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