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WION: британская королевская семья пока не ответила на новые обвинения в расизме

WION: британская королевская семья пока не ответила на новые обвинения в расизме

Полемика вокруг имён короля Карла III и принцессы Кейт, которые были упомянуты в недавно опубликованном переводе книги Омида Скоби на голландском языке в контексте обвинений в проявлениях расизма, до сих пор не утихает.

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