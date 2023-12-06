WION: британская королевская семья пока не ответила на новые обвинения в расизме

Полемика вокруг имён короля Карла III и принцессы Кейт, которые были упомянуты в недавно опубликованном переводе книги Омида Скоби на голландском языке в контексте обвинений в проявлениях расизма, до сих пор не утихает.
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