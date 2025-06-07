Исторический балканский узел: непростые отношения сербов, хорватов и бошняков-мусульман, хорватские усташи

Адольф Гитлер и лидер усташей Анте Павелич, диктатор марионеточного Независимого государства Хорватия, в Берхтесгадене, июль 1941 года Как отмечалось в статье Испанская «Голубая дивизия» против коммунизма и СССР, утверждение о том, что в годы Второй мировой войны против СССР воевала вся Европа, ни в коем случае не может считаться пропагандистским штампом.
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