Русская Семёрка

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«Фальшивое море»: что на самом деле не так с «Каспием»

Каспийское море – один из самых ярких примеров обмана на географических картах мира. Согласно толковому словарю Ушакова (впрочем, в других словарях определения похожи) море – это «часть водной оболочки земли, огромное углубление, впадина в земной поверхности, заполненная горько-соленой водой и соединенная проливом с океаном или образующая его прибрежную часть…» Каспийское море имеет лишь часть признаков из этого определения.

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