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Царьград

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Врио управления Ростехнадзора Сахалина Иван Биль погиб в ДТП с автомобилем полиции

Врио управления Ростехнадзора Сахалина Иван Биль погиб в ДТП с автомобилем полиции

И.о. главы Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Иван Биль погиб в ДТП в возрасте 42 лет.

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