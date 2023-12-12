Хуситы атаковали норвежский танкер

Хуситы реализовали ночью свою угрозу атаковать иностранные суда, которые следуют в порты Израиля.Первой целью стал норвежский танкер "Стридна", который не реагировал на предупреждения хуситов и продолжал следовать своим курсом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии