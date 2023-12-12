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Хуситы атаковали норвежский танкер

Хуситы атаковали норвежский танкер

Хуситы реализовали ночью свою угрозу атаковать иностранные суда, которые следуют в порты Израиля.Первой целью стал норвежский танкер "Стридна", который не реагировал на предупреждения хуситов и продолжал следовать своим курсом.

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