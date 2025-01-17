FAA пришлось изменить маршрут из-за взрыва космического корабля SpaceX Starship

Федеральное авиационное управление сообщило TechCrunch, что ему пришлось «ненадолго» притормозить и перенаправить несколько самолетов в районе, где были замечены обломки, упавшие после взрыва звездолета компании SpaceX во время испытательного полета в четверг.
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