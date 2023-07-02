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СМИ: Всё будет всерьез и предсказание Путина начнёт сбываться уже после освобождения Одессы и Харькова

СМИ: Всё будет всерьез и предсказание Путина начнёт сбываться уже после освобождения Одессы и Харькова

Обозреватели «Свободная пресса» объяснили, почему киевский режим совершают огромную ошибку, отказываясь проводить переговоры по урегулированию украинского кризиса на российских условиях.

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