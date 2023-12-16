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Что категорически запрещалось делать женщинам 17 декабря, в Варварин день

Что категорически запрещалось делать женщинам 17 декабря, в Варварин день

Что категорически запрещалось делать женщинам 17 декабря, в Варварин день Елена Галицкая«Варвара ночи урвала» — так говорят 17 декабря, когда православная церковь отмечает память великомученицы Варвары Илиопольской, защитницы от внезапной и насильственной смерти.

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Ирина Котова
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