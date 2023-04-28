Украина не нужна

Тут некоторые альтернативно одарённые опять что-то там рассуждают про «дружественную украину» и даже пытаются гадать, кто её возглавит (на всякий случай подлизывая «перспективным кандидатам», а вдруг выгорит).
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