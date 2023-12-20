Китайская индустрия аэрокосмической информации стремительно развивается

Ожидается, что к 2025 году китайская индустрия аэрокосмической информации достигнет объема в 44,69 млрд юаней (6,3 млрд долларов США), при этом к концу прошлого года будет зарегистрировано более 400 компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии