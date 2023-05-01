1 мая 2023 года - окончание водной блокады Донбасса: вода по новому водоводу пошла потребителям

1 мая 2023 года – день завершения водной блокады Донбасса. Впервые за несколько лет на Донбасс начинает идти достаточное количество воды по специально в рамках этого масштабного проекта созданному водоводу, который направил воду Дона на обеспечение этим стратегическим ресурсом жителей Донбасса.