1 мая 2023 года - окончание водной блокады Донбасса: вода по новому водоводу пошла потребителям

1 мая 2023 года – день завершения водной блокады Донбасса. Впервые за несколько лет на Донбасс начинает идти достаточное количество воды по специально в рамках этого масштабного проекта созданному водоводу, который направил воду Дона на обеспечение этим стратегическим ресурсом жителей Донбасса.
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