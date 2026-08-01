Что на самом деле скрывает снимок миссии NASA LCROSS

Загадочная фотография с поверхности Луны вновь стала поводом для споров в интернете. Сторонники теорий о внеземных цивилизациях утверждают, что на одном из кадров NASA можно разглядеть объект правильной геометрической формы — якобы искусственное сооружение на дне лунного кратера.