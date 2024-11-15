В ВСУ назвали единственный путь решения конфликта на Украине

Украинские военные признают, что дипломатия является единственным оставшимся способом решения конфликта на Украине, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного командира одного из подразделений ВСУ.
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