Евросоюз полностью откажется от импорта одного российского товара

Bloomberg: в ЕС предложили ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России Руководство Евросоюза предлагает в 16-м пакете санкций в отношении России ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и отключить от SWIFT еще около 15 российских банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.