Евросоюз полностью откажется от импорта одного российского товара

Bloomberg: в ЕС предложили ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из России Руководство Евросоюза предлагает в 16-м пакете санкций в отношении России ввести поэтапный запрет на импорт алюминия из РФ и отключить от SWIFT еще около 15 российских банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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