В акваториях Японского и Охотского морей начались учения ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовали масштабные учения по защите дальневосточных рубежей. Отряд кораблей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины вышел из Владивостока для выполнения задач в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана, сообщила Zvezdanews.