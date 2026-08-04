360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

В акваториях Японского и Охотского морей начались учения ТОФ

В акваториях Японского и Охотского морей начались учения ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовали масштабные учения по защите дальневосточных рубежей. Отряд кораблей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины вышел из Владивостока для выполнения задач в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана, сообщила Zvezdanews.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии