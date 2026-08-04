В акваториях Японского и Охотского морей начались учения ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовали масштабные учения по защите дальневосточных рубежей. Отряд кораблей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины вышел из Владивостока для выполнения задач в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана, сообщила Zvezdanews.
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