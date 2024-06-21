В «Лаборатория Касперского» прокомментировали санкции со стороны США

Санкции Министерства Финансов США (OFAC) в отношении руководства «Лаборатории Касперского» введены необоснованно, говорится в официальном заявлении компании, опубликованном 21 июня через официальный канал в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии