The Guardian: запасы скумбрии стали заканчиваться на фоне чрезмерного вылова

Атлантическая скумбрия, которую ранее считали экологически устойчивым видом, находится в опасности из-за чрезмерного вылова, пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Общества сохранения морской среды (MCS).
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