В Госдуме предложили ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову с инициативой о введении в вузах страны специальной новогодней стипендии, которую получали бы студенты очной формы обучения.
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