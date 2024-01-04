В Госдуме предложили ввести в вузах новогоднюю стипендию

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову с инициативой о введении в вузах страны специальной новогодней стипендии, которую получали бы студенты очной формы обучения.