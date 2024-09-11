Как в Барнауле прошел конкурс красоты, который выиграла девушка из Африки?

Организатором мероприятия выступило модельное агентство Татьяны Жилиной Конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024" / Фото предоставлено организаторами 31 августа в Барнауле завершился конкурс красоты "Мисс и Мистер Лето 2024", а также "Красавица Лето".
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