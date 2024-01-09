Секрет раскрыт! Вот почему старушки красят волосы в фиолетовый

Многих мучает необычный вопрос: почему вокруг так много бабушек с фиолетовыми или сиреневыми волосами? Зачем свои благородные седины они окрашивают в такой неожиданный и неестественный цвет? Это секта или тайный сговор? Ответ на эти вопросы дала пикабушница Backupcat, которая когда-то увлекалась окрашиванием волос и изучала специфические нюансы этого дела.