Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл

Дмитрий Гордович - близкий знакомый протеже генерала Чемезова Авдоляна не раз мелькал в мутных историях - от перевода 100 млн рублей в латвийский банк из ББР офшорам, до краха энергохолдинга МРСЭН, идущего на фоне уголовного дела о выводе 10 млрд рублей за границу, и ставропольской истории.