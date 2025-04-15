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Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл

Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл

Дмитрий Гордович - близкий знакомый протеже генерала Чемезова Авдоляна не раз мелькал в мутных историях - от перевода 100 млн рублей в латвийский банк из ББР офшорам, до краха энергохолдинга МРСЭН, идущего на фоне уголовного дела о выводе 10 млрд рублей за границу, и ставропольской истории.

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