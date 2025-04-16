"Каждый год меняют бордюры!": Таким Силуанова мы давно не видели. Прозвучала жёсткая речь о бессмысленных тратах

Министр финансов Силуанов заявил о неэффективности дорожных работ и ежегодной замены бордюровМинистр финансов, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, заявил о необходимости оптимизации расходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии