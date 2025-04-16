Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Нашли. Дружбана. Скоро. Хохлы. И. Финов. Обосрут. Разный. МИНТАЛИТЕТ.а.Ступ.это.от.слова.тупойПрезидент Финлянд...
  • Владимир Тимошков
    Надеюсь пленных не было!Readovka: враг вы...
  • Алексей Мельник
    Очень редко можно услышать, что продажа, в частности энергоносителей, должна вестись с гейропой, не сточки зрения "ск...Возрождение "Севе...

"Каждый год меняют бордюры!": Таким Силуанова мы давно не видели. Прозвучала жёсткая речь о бессмысленных тратах

"Каждый год меняют бордюры!": Таким Силуанова мы давно не видели. Прозвучала жёсткая речь о бессмысленных тратах

Министр финансов Силуанов заявил о неэффективности дорожных работ и ежегодной замены бордюровМинистр финансов, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, заявил о необходимости оптимизации расходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх