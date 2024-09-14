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В Санкт-Петербурге солист Мариинского театра потерял зрение из-за нападения в баре

В Санкт-Петербурге солист Мариинского театра потерял зрение из-за нападения в баре

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