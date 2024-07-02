Машины в Крыму кипят в заторах и загораются на ходу

Виной тому как летняя высокая температура, так и изношенность агрегатов транспортных средств. Если перегрев двигателя при температуре воздуха выше плюс 35 градусов явление обычное, то возгорание машины на ходу случается редко, но в этом году их было уже несколько.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии