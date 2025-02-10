Призыв американского бизнесмена Илона Маска закрыть в США "Радио свобода" и "Голос Америки" связан с тем, что они пропагандировали не внешнюю политику Соединенных Штатов, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов.
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