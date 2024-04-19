В тульской деревне Зайцево взяли под охрану братскую могилу

В деревне Зайцево городского округа Тулы взяли под охрану братскую могилу. Соответствующий приказ подписал начальник инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия Дмитрий Бойченко.
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