В Тамбове прошёл профориентационный фестиваль "Сделано в СПО"

В Олимпийском парке Тамбова прошёл масштабный фестиваль "Сделано в СПО" (0+). Студенты и преподаватели колледжей и техникумов региона подготовили для гостей свыше 40 тематических площадок, мастер-классов, презентаций собственных проектов.
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