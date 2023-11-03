Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся колоссальным провалом

Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе».
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